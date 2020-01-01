Более 70 домов в центре Киева остались без света

Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения. Специалисты уже выехали на место аварии.

В центре Киева из-за аварийного отключения оборудования 71 жилой дом и офисные помещения остались без света. Об этом сообщает оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети.

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet