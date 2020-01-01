Более 70 домов в центре Киева остались без света
Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения. Специалисты уже выехали на место аварии.
В центре Киева из-за аварийного отключения оборудования 71 жилой дом и офисные помещения остались без света. Об этом сообщает оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети.
"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.
Как сообщалось, в Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 52 населенных пункта.
Напомним, на Буковине сильный ветер повредил крыши домов и оставил без света девять населенных пунктов.
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