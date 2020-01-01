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В Киев из-за жары перестанут пускать тяжеловесные фуры

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Такое решение было принято местным автодором.
Ограничения установлены на всех въездах в столицу
Ограничения установлены на всех въездах в столицу
depositphotos.com

В столицу не смогут заехать тяжеловесы, масса которых превышает 24 тонны. Такое ограничение ввели на всех подъездах к Киеву.

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Об этом стало известно из информации местной горадминистрации.

Запрет на въезд также касается фур с нагрузкой на ось более 7 тонн. Решение принял “Автодор” из-за превышения дневной температуры больше +28 градусов.

Контроль за выполнением распоряжения выполняет Патрульная полиция города.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский потребовал срочно разобраться с перегруженными фурами на дорогах.

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Теги: фура, грузовик, жара, ограничение, вес, Киев, администрация, столица
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