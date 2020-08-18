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В Киеве "Нацкорпус" митингует у Министерства юстиции

Комментариев: 6
Активисты возмущены, что Денис Малюська не стал инициировать запрет "ОПЗЖ" и "Партии Шария".
Фото с места акции
Фото с места акции
facebook.com/pavlovskynews/

Сегодня, 18 августа, в Киеве активисты "Нацкорпуса" устроили у стен Министерства юстиции акцию протеста под названием "Помоги Малюське найти предателя". Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Активисты возмущены, что министр юстиции Денис Малюська не стал инициировать запрет политической партии "ОПЗЖ" и "Партии Шария", как это рекомендовал Общественный совет.

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Акция немногочисленная, но возле Министерства юстиции все-таки дежурит усиленный наряд полиции, а недалеко стоит автобус с нацгвардейцами.

Представители "Нацкорпуса" держат плакаты, которые обличают "ОПЗЖ" и "Партию Шария" в сотрудничестве с агрессором – Россией.

Ранее Анатолий Шарий заявил, что он не верит в закрытие своей партии. По его словам, для этого нет никаких оснований. Шарий считает маловероятным, что министр юстиции Малюська решит обратиться в суд. Еще меньше вероятность того, полагает политик, что какой-нибудь суд примет решение о закрытии "Партии Шария".

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Теги: Министерство юстиции, Малюська, Нацкорпус
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Комментариев (6)
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Spawn999    18.08.2020, 14:37
Оценка:  -4
Spawn999
Преступники протестуют!!! Супер!!!
CCS    18.08.2020, 14:00
Оценка:  +3
CCS
Малюська зараз трохи зайнятий: продає місця у тюрмах, продає тюрми... загалом, працює Міністр, "вам шо, жалко?".
ФайныйДрузяка    18.08.2020, 13:59
Оценка:  -25
ФайныйДрузяка
Уж что и надо запретить так это шайку проплаченных,упоротых долбойобов,называющих себя"Нацкорпус".
Michael2811    18.08.2020, 13:59
Оценка:  -24
Michael2811
В Украине найти предателя???? Как двумя пальцами об стол!!! Из троих украинцев-два предателя и один атаман. Нет ....В данный момент всё рвуться в атаманы. Ну всё как у Павлика Тычины....На майданi Бiля хаты рэволюцiя iдэ.......
CCS    18.08.2020, 14:01
Оценка:  +4
CCS
Азіров, ти шо лі?
Брюква_и_Клюква    18.08.2020, 14:28
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Отнюдь не все как у Тычина, Микля. Ты даже верно процитировать не можешь, старый болван
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