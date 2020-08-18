В Киеве "Нацкорпус" митингует у Министерства юстиции

Активисты возмущены, что Денис Малюська не стал инициировать запрет "ОПЗЖ" и "Партии Шария".

Сегодня, 18 августа, в Киеве активисты "Нацкорпуса" устроили у стен Министерства юстиции акцию протеста под названием "Помоги Малюське найти предателя". Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Активисты возмущены, что министр юстиции Денис Малюська не стал инициировать запрет политической партии "ОПЗЖ" и "Партии Шария", как это рекомендовал Общественный совет.

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Акция немногочисленная, но возле Министерства юстиции все-таки дежурит усиленный наряд полиции, а недалеко стоит автобус с нацгвардейцами.

Представители "Нацкорпуса" держат плакаты, которые обличают "ОПЗЖ" и "Партию Шария" в сотрудничестве с агрессором – Россией.

Ранее Анатолий Шарий заявил, что он не верит в закрытие своей партии. По его словам, для этого нет никаких оснований. Шарий считает маловероятным, что министр юстиции Малюська решит обратиться в суд. Еще меньше вероятность того, полагает политик, что какой-нибудь суд примет решение о закрытии "Партии Шария".