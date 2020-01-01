Мужчина грабил аптеки и кредитные учреждения.

В Киеве будут судить россиянина за грабежи и разбой

В Киеве будут судить россиянина за грабежи и разбой

В Киеве следователи завершили досудебное расследование грабежей и разбоев, которые совершил россиянин. Как сообщает пресс-служба полиции, в течение месяца злоумышленник напал и ограбил аптеку и кредитные учреждения в нескольких районах города.

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В полиции рассказали, что весной текущего года неизвестный совершил три ограбления и одно разбойное нападение на пункты выдачи кредитов и аптеки в Днепровском и Дарницком районах Киева. Мужчина заходил в помещение, распиливал слезоточивый газ в лицо персонала, забирал деньги и оставлял места преступления.

Работники уголовного розыска тщательно анализировали собранную информацию, которая помогла выйти на след злоумышленника. В частности, допрашивали потерпевших и свидетелей, изучали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его преступные действия.

Мы также проанализировали внешний вид нападающего, который всегда использовал маску и головные уборы. Он выбирал учреждения, в которых было мало посетителей. В результате нам стало известно, что эти преступления совершал гражданин Российской Федерации, 1985 года рождения, который в последнее время с семьей жил в Чернигове. Также он арендовал помещение в Броварах и после удачной “охоты“ возвращался к семье, - сообщил старший следователь Днепровского управления полиции Артем Осовик.

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Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому на время расследования суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передано в Днепровский районный суд. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил им дорогу. Агрессоров задержали спустя час. Им предъявлено подозрение.