В Киеве во дворе дома пылал автомобиль Nissan
Огонь практически полностью уничтожил машину.
Инцидент произошел на Троещине в столице. Там загорелась припаркованная во дворе дома машина на ул. Лисковской, 18-б.
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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Киеве.
По данным спасателей, пылало авто Nissan Versa. Когда прибыли бойцы спасательной службы, пламя полностью охватило машину.
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О пострадавших не сообщается. Были повреждены лакокрасочное покрытие машины, двери, покрышки и подкрылки передних колес, а также лобовое стекло.
Причину и остальные подробности выясняют правоохранители. К ликвидации пожара привлеклось 10 спасателей и 2 единицы техники.
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