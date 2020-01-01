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В Киеве во дворе дома пылал автомобиль Nissan

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Огонь практически полностью уничтожил машину.
Причина пожара выясняется
Причина пожара выясняется
depositphotos.com

Инцидент произошел на Троещине в столице. Там загорелась припаркованная во дворе дома машина на ул. Лисковской, 18-б.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, пылало авто Nissan Versa. Когда прибыли бойцы спасательной службы, пламя полностью охватило машину.

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О пострадавших не сообщается. Были повреждены лакокрасочное покрытие машины, двери, покрышки и подкрылки передних колес, а также лобовое стекло.

Причину и остальные подробности выясняют правоохранители. К ликвидации пожара привлеклось 10 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mitsubishi на скорости снес светофор.

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Теги: пожар, ГСЧС, машина, авто, Киев, Троещина, столица, спасатели
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