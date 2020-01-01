В Киеве во дворе дома пылал автомобиль Nissan

Огонь практически полностью уничтожил машину.

Инцидент произошел на Троещине в столице. Там загорелась припаркованная во дворе дома машина на ул. Лисковской, 18-б.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, пылало авто Nissan Versa. Когда прибыли бойцы спасательной службы, пламя полностью охватило машину.

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О пострадавших не сообщается. Были повреждены лакокрасочное покрытие машины, двери, покрышки и подкрылки передних колес, а также лобовое стекло.

Причину и остальные подробности выясняют правоохранители. К ликвидации пожара привлеклось 10 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mitsubishi на скорости снес светофор.

