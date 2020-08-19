В Киевской области чиновники незаконно продали 76 га земли

Среди преступников – чиновники Госгеокадастра и полицейский.

В Киевской области сотрудники правоохранительных органов выявили группу мошенников, которые осуществляли незаконные сделки с земельными участками. Среди преступников – чиновники Госгеокадастра и полицейский, сообщает Офис генпрокурора.

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По версии следствия, преступная группа занималась незаконным приобретением земельных участков в Киевской области для ведения сельского хозяйства, а в дальнейшем передавали их в частную собственность другим лицам. Таким образом в частную собственность передали почти 40 земельных участков общей площадью 76 га.

В совершении этих преступлений подозревают бывшего руководителя Госгеокадастра Киевской области и её помощницу, а также полицейского из Хмельницкой области.

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По данному факту открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины. Следствие продолжается. Проверяется причастность к преступлениям других чиновников Госгеокадастра и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что некоторые чиновники мэрии Днепра подозреваются в незаконном завладении земельными участками территориальной общины. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 1,5 млрд гривен.