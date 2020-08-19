Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киевской области чиновники незаконно продали 76 га земли

Комментариев: 1
Среди преступников – чиновники Госгеокадастра и полицейский.
Фото с места обыска
Фото с места обыска
gp.gov.ua

В Киевской области сотрудники правоохранительных органов выявили группу мошенников, которые осуществляли незаконные сделки с земельными участками. Среди преступников – чиновники Госгеокадастра и полицейский, сообщает Офис генпрокурора. 

Читай также: Под Харьковом нефть воровали прямо из нефтепровода – СБУ

По версии следствия, преступная группа занималась незаконным приобретением земельных участков в Киевской области для ведения сельского хозяйства, а в дальнейшем передавали их в частную собственность другим лицам. Таким образом в частную собственность передали почти 40 земельных участков общей площадью 76 га.

В совершении этих преступлений подозревают бывшего руководителя Госгеокадастра Киевской области и её помощницу, а также полицейского из Хмельницкой области.

Читай также: СБУ обезвредила "Запорожскую народную республику"

По данному факту открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины. Следствие продолжается. Проверяется причастность к преступлениям других чиновников Госгеокадастра и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что некоторые чиновники мэрии Днепра подозреваются в незаконном завладении земельными участками территориальной общины. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 1,5 млрд гривен.

Поделись:
Теги: Киевская область, Госгеокадастр, земельные участки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
meglj    19.08.2020, 16:07
Оценка:  0
meglj
ООО Както пиздновато всё уже разокрали
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь