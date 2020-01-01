В Киеве патрульное авто сбило мотоциклиста

Полицейские торопились на вызов и выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В Киеве полицейский патруль попал в ДТП. Как сообщает пресс-служба полиции, ночью полицейские торопились на вызов и на перекрестке столкнулись с мотоциклом.

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“Сегодня около полуночи, автопатруль пересекал перекресток улиц Бальзака и Драйзера на запрещающий сигнал светофора. Отступая от правил дорожного движения, патрульные спешили на срочный вызов и заблаговременно включили сине-красные проблесковые маячки и сирену“, - говорится в сообщении.

В это же время на перекресток выехал мотоцикл Yamaha. Произошло столкновение, в результате которого водитель мотоцикла получил травму и был госпитализирован.

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На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту управлением патрульной полиции проводится служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Днепра водитель на “зебре” устроил смертельное ДТП. В аварии погиб 4-летний ребенок.