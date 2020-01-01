В Киеве работник склада украл 200 шин

Украденные покрышки преступник хранил по своему месту жительства.

В Киеве сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, укравшего со склада, на котором он работал, 200 шин. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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По версии следствия, владелец склада на улице Антоновича обратился в полицию с заявлением о краже 200 автомобильных шин. Правоохранители предположили, что к краже может быть причастен один из работников склада.

Так как на предприятии нет камер видеонаблюдения, вначале нельзя было точно установить личность преступника. Однако, через некоторое время полиция обратила внимание на 21-летнего парня.

Во время обыска по его месту жительства нашли 210 шин. Оказалось, что молодой человек продавал покрышки лицу, с которым познакомился по объявлению в Интернете.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК Украины. Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в совершении серии краж. Полиции на данный момент известно о трех преступных эпизодах.