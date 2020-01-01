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В центре Киева тушили масштабный пожар

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Тушение осложнялось тем, что пожар по деревянным перекрытием быстро распространялся по площади крыши дома.
К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и 45 спасателей
К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и 45 спасателей
dsns.gov.ua
 
В Киеве вечером в среду, 19 августа, загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Большая Васильковская. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.
 
 
По ее данным, пожар возник в квартире на верхнем этаже и распространился на чердак. Огнем в общей сложности была охвачена площадь 800 кв. 
 
 
В ходе борьбы с огнем были спасены два человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет.
 
Тушение осложнялось тем, что пожар по деревянным перекрытием быстро распространялся по площади крыши дома, отметили в ГСЧС.
 
 
К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.
 
Жильцы позднее сообщили, что крыша дома прогорела и обрушилась в квартиры. Временно людей планируют расселять по гостиницам. Дом будет закрыт на вход, будет проводиться пожарно-строительная экспертиза на предмет дальнейшей возможности эксплуатации здания.
 
Как сообщалось ранее, в городе Малин Житомирской области рано утром в субботу, 15 августа, произошел пожар в католическом храме. 
 

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Теги: Киев, дом, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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