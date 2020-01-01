В центре Киева тушили масштабный пожар

Тушение осложнялось тем, что пожар по деревянным перекрытием быстро распространялся по площади крыши дома.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и 45 спасателей dsns.gov.ua

В Киеве вечером в среду, 19 августа, загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Большая Васильковская. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

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По ее данным, пожар возник в квартире на верхнем этаже и распространился на чердак. Огнем в общей сложности была охвачена площадь 800 кв.

В ходе борьбы с огнем были спасены два человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет.

Тушение осложнялось тем, что пожар по деревянным перекрытием быстро распространялся по площади крыши дома, отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.

Жильцы позднее сообщили, что крыша дома прогорела и обрушилась в квартиры. Временно людей планируют расселять по гостиницам. Дом будет закрыт на вход, будет проводиться пожарно-строительная экспертиза на предмет дальнейшей возможности эксплуатации здания.

Как сообщалось ранее, в городе Малин Житомирской области рано утром в субботу, 15 августа, произошел пожар в католическом храме.

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