В Киеве копы ночью гонялись за пьяным виновником аварии
Погоню устроили правоохранители в столице в ночь на четверг, 20 августа. Они преследовали водителя Volkswagen Passat, который работает на авторынке Перова.
Читай также: В Киеве мужчина просил деньги “на эскортницу“
Об этом сообщил портал Dtp.kiev.ua.
Уточняется, что житель Троещины спровоцировал ДТП, после чего попытался убежать с места.
Водитель намеревался скрыться на левом берегу Днепра. В то же время оперативники в составе двух экипажей настигли и задержали его на ул. Братиславской. Он был в полуспущенной маске и сидел за рулем с голым торсом.
Читай также: На видео засветился обстрел парковки с пострадавшим в Запорожье
Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, оказалось, что он пьян.
Дозиметр высветил 2,04 промилле.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине копы со стрельбой догоняли нарушителя на “Москвиче”.