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В Киеве копы ночью гонялись за пьяным виновником аварии

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Водитель убегал и пытался скрыться.
Водитель был пьян
Водитель был пьян
Автопатруль Майдан/facebook

Погоню устроили правоохранители в столице в ночь на четверг, 20 августа. Они преследовали водителя Volkswagen Passat, который работает на авторынке Перова.

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Об этом сообщил портал Dtp.kiev.ua.

Уточняется, что житель Троещины спровоцировал ДТП, после чего попытался убежать с места.

Водитель намеревался скрыться на левом берегу Днепра. В то же время оперативники в составе двух экипажей настигли и задержали его на ул. Братиславской. Он был в полуспущенной маске и сидел за рулем с голым торсом.

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Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, оказалось, что он пьян.

Дозиметр высветил 2,04 промилле.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине копы со стрельбой догоняли нарушителя на “Москвиче”.

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Теги: авария, ДТП, копы, погоня, преследование, пьяный за рулем, киев, Троещина, столица, Левый берег
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