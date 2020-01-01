В Киеве копы ночью гонялись за пьяным виновником аварии

Водитель убегал и пытался скрыться.

Погоню устроили правоохранители в столице в ночь на четверг, 20 августа. Они преследовали водителя Volkswagen Passat, который работает на авторынке Перова.

Читай также: В Киеве мужчина просил деньги “на эскортницу“

Об этом сообщил портал Dtp.kiev.ua.

Уточняется, что житель Троещины спровоцировал ДТП, после чего попытался убежать с места.

Водитель намеревался скрыться на левом берегу Днепра. В то же время оперативники в составе двух экипажей настигли и задержали его на ул. Братиславской. Он был в полуспущенной маске и сидел за рулем с голым торсом.

Читай также: На видео засветился обстрел парковки с пострадавшим в Запорожье

Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови, оказалось, что он пьян.

Дозиметр высветил 2,04 промилле.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине копы со стрельбой догоняли нарушителя на “Москвиче”.

