В Киеве маршрутчик зажал пенсионерку дверью и протащил по асфальту
Инцидент произошел на проспекте Свободы в столице. Там водитель маршрутного такси №587 поспешил закрыть дверь и не заметил, что зажал пожилую женщину.
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Об этом сообщает “Киев Оперативный” Facebook.
В этот момент пассажирка с взрослой дочерью и внучкой выходила из транспортного средства и потянулась за рюкзаком в салоне. Водитель, закрыв дверь, начал движение, не удостоверившись в том, что все вышли. При этом он протащил зажатую женщину по асфальту.
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Только после того, как пассажиры начали кричать, сидевший за рулем маршрутки мужчина остановился. У женщины оказалась травмирована нога, ей вызвали скорую. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую в больницу.
На место приехали патрульные, которые выясняли обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что маршрутчик из Днепра вытолкал пассажира без маски.