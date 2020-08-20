В Киеве маршрутчик зажал пенсионерку дверью и протащил по асфальту

Пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Инцидент произошел на проспекте Свободы в столице. Там водитель маршрутного такси №587 поспешил закрыть дверь и не заметил, что зажал пожилую женщину.

Читай также: В Днепре водитель зажал инвалида дверью и протащил, чтобы не везти

Об этом сообщает “Киев Оперативный” Facebook.

В этот момент пассажирка с взрослой дочерью и внучкой выходила из транспортного средства и потянулась за рюкзаком в салоне. Водитель, закрыв дверь, начал движение, не удостоверившись в том, что все вышли. При этом он протащил зажатую женщину по асфальту.

Читай также: В Днепре пассажиры маршрутки избили девушку

Только после того, как пассажиры начали кричать, сидевший за рулем маршрутки мужчина остановился. У женщины оказалась травмирована нога, ей вызвали скорую. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую в больницу.

На место приехали патрульные, которые выясняли обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что маршрутчик из Днепра вытолкал пассажира без маски.

