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В Киеве маршрутчик зажал пенсионерку дверью и протащил по асфальту

Комментариев: 3
Пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
Женщина не успела выйти и оказалась зажата
Женщина не успела выйти и оказалась зажата
facebook.com/KyivOperativ/

Инцидент произошел на проспекте Свободы в столице. Там водитель маршрутного такси №587 поспешил закрыть дверь и не заметил, что зажал пожилую женщину.

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Об этом сообщает “Киев Оперативный” Facebook.

В этот момент пассажирка с взрослой дочерью и внучкой выходила из транспортного средства и потянулась за рюкзаком в салоне. Водитель, закрыв дверь, начал движение, не удостоверившись в том, что все вышли. При этом он протащил зажатую женщину по асфальту.

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Только после того, как пассажиры начали кричать, сидевший за рулем маршрутки мужчина остановился. У женщины оказалась травмирована нога, ей вызвали скорую. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую в больницу.

На место приехали патрульные, которые выясняли обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что маршрутчик из Днепра вытолкал пассажира без маски.

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Теги: маршрутка, водитель, маршрутчик, пострадавшая, пассажир, Киев, столица, патрульные
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Комментариев (3)
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FriendLoki    20.08.2020, 16:00
Оценка:  0
FriendLoki
Ох, не любят маршрутчики льготников... ох, не любят...
БРОКЕР_666    20.08.2020, 11:34
Оценка:  0
БРОКЕР_666
надо было его, как в ОДЕССЕ байкера, отпесдячить до потери сознания
ВладиславII    20.08.2020, 15:01
Оценка:  -1
ВладиславII
А тебя?
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