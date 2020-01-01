В столице мужчина до смерти избил товарища
В Святошинском районе Киева сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который из ревности до смерти избил своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
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По версии следствия, медики сообщили в полицию, что на улице Кочуры они подобрали мужчину без сознания со многочисленными травмами головы. В больнице он умер.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что у потерпевшего перед смертью был конфликт с товарищем. Причина – потерпевший ранее якобы проявлял чрезмерное внимание к жене своего оппонента.
Разговор между мужчинами перерос в драку. Один из них упал и потерял сознание.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Ранее в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, но он из стартового пистолета выстрелил в них. Теперь его могут отправить под суд за попытку убийства полицейского.