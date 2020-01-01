COVID-19 в Киеве: 227 новых случаев за сутки

Среди заразившихся – 9 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

В Киеве продолжает увеличиваться количество людей, заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки, 19 августа, заболели 227 жителей украинской столицы, сообщает мэр Виталий Кличко.

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Среди заразившихся: 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 9 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Среди заразившихся три медика.

37 человек чувствовали себя так плохо, что медикам пришлось их направить на лечение в больницы. Остальных больных оставили лечиться дома под наблюдением врачей.

В Дарницком районе 19 августа коронавирусом заразились 39 человек. Немного меньше в Святошинском районе – 37 человек.

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Всего же с начала пандемии коронавируса заразились уже 11 172 жителя Киева. Выздоровели 3 585 человек (101 человек – за минувшие сутки). Умерли 158 человек (трое – вчера).

Напомним, что 19 августа в Украине выявили 2 134 новых случая COVID-19. Это антирекорд для нашей страны. Больше всего новых заразившихся в Харьковской области - 242, в Киеве - 227, в Черновицкой – 189 и во Львовской областях – 183.