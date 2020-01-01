В Киеве произошло смертельное ДТП с участием лося
Погибло животное, которое часто видели в районе ул. Саперно-Слободской.
В Голосеевском районе столицы под колеса авто попал лось. Лесного зверя сбила насмерть легковушка.
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Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.
Уточняется, что погибло животное, которое часто видели в районе Саперно-Слободской улицы. Водителей предупреждали, что лось там может внезапно выскочить на дорогу.
Говорят, спасти его не получилось, так как рядом нет спецучреждений для реанимации крупных зверей.
Лось умер. Ждем с полицией лесника. Тело заберут. Очень жаль. Прощай, сохатый, - написали под роликом свидетели.
У автомобиля, который наехал на лося, оказалось разбито стекло.
Напомним, ранее мы писали, что по улицам Киева разгуливал лось.