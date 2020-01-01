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В Киеве произошло смертельное ДТП с участием лося

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Погибло животное, которое часто видели в районе ул. Саперно-Слободской.
У водителя авто, сбившего зверя, разбито стекло
У водителя авто, сбившего зверя, разбито стекло
facebook.com/dtp.kiev.ua/

В Голосеевском районе столицы под колеса авто попал лось. Лесного зверя сбила насмерть легковушка.

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Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

Уточняется, что погибло животное, которое часто видели в районе Саперно-Слободской улицы. Водителей предупреждали, что лось там может внезапно выскочить на дорогу.

Говорят, спасти его не получилось, так как рядом нет спецучреждений для реанимации крупных зверей.

Лось умер. Ждем с полицией лесника. Тело заберут. Очень жаль. Прощай, сохатый, - написали под роликом свидетели.

У автомобиля, который наехал на лося, оказалось разбито стекло. 

Предположительно, животное внезапно выбежало на дорогу
Предположительно, животное внезапно выбежало на дорогу
facebook.com/dtp.kiev.ua/

Лося спасти не удалось
Лося спасти не удалось
facebook.com/dtp.kiev.ua/

Напомним, ранее мы писали, что по улицам Киева разгуливал лось.

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Теги: лось, Киев, столица, животное, сбил, авария, ДТП, водитель
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