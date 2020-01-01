В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: 307 новых случаев
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 307 случаев коронавируса. Из них 18 детей. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко во время очередного видеобрифинга в воскресенье, 23 августа.
Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было - отметил мер
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“За последние сутки заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин от 19 до 88 лет и 18 детей от 2 месяцев до 15 лет“ - заявил Кличко.
Всего в столице уже 11 814 подтвержденных случаев COVID-19 - подчеркнул он
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По словам Кличко, увеличилось число пациентов, требующих госпитализации. В частности, за прошедшие сутки в больницы попали 56 человек.
За последние сутки вылечились 84 человека. Всего опасный вирус преодолели 3 766 жителей Киева - отметил он
Районы-“рекордсмены“ по числу COVID-19 в Киеве:
- Деснянский - 52.
- Шевченковский, Соломенский и Днепровский- по 34 случая.
- Печерский - 32 пациента.
Ранее сообщалось о том, что за последние сутки коронавирусом заболели почти две тысячи человек.