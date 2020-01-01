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В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: 307 новых случаев

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Увеличилось число госпитализаций - подчеркнул мер.
Коронавирус в Киеве: Зафиксировано 307 новых случаев
Коронавирус в Киеве: Зафиксировано 307 новых случаев
КГГА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 307 случаев коронавируса. Из них 18 детей. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко во время очередного видеобрифинга в воскресенье, 23 августа. 

Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было - отметил мер

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“За последние сутки заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин от 19 до 88 лет и 18 детей от 2 месяцев до 15 лет“ - заявил Кличко.

Всего в  столице уже 11 814 подтвержденных случаев COVID-19 - подчеркнул он

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По словам Кличко, увеличилось число пациентов, требующих госпитализации. В частности, за прошедшие сутки в больницы попали 56 человек. 

За последние сутки вылечились 84 человека. Всего опасный вирус преодолели 3 766 жителей Киева - отметил он

Районы-“рекордсмены“ по числу COVID-19 в Киеве:

  • Деснянский - 52.
  • Шевченковский, Соломенский и Днепровский- по 34 случая.
  • Печерский - 32 пациента.

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки коронавирусом заболели почти две тысячи человек.

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Теги: Киев, Коронавирус
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