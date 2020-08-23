Кличко: В Киеве тревожная ситуация с COVID-19

В столице больницы второй волны уже готовы принимать больных COVID-19. А медучреждения первой волны функционируют уже фактически как инфекционные госпитали.

В Киеве сложилась непростая и тревожная ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко во время срочного брифинга в воскресенье, 23 августа.

"Сегодня, в воскресенье, я вышел с срочным брифингом, потому что ситуация с распространением вируса в столице – тревожная. За прошедшие сутки в Киеве – 307 случаев заболевания коронавирусом! 18 из них – у детей. Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было", – сказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 6 девочек – от шести до 14 лет. А также 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет и 12 мальчиков от двух месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, восемь медиков.

Возросло и количество больных, которым требуется госпитализация. В больницы столицы прошедшие сутки попали 56 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая, в Печерском районе – 32 выявленных больных. Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая! Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения к строгим ограничениям и глубокому экономическому кризису", – подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что уже готовы принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены всем необходимым. А медучреждения первой волны функционируют уже фактически как инфекционные госпитали.

"Сегодня в стационарах находятся 558 больных COVID-19. В том числе 15 детей. 105 пациентов – в тяжелом состоянии. Девять – под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах – 75 киевлян. Больных пневмонией – 748. Только за прошедшие сутки госпитализировали 74 таких пациента", – отметил Кличко.

Мэр Киева призвал киевлян и всех украинцев понять степень угрозы и прекратить вести себя, будто коронавируса нет: "Если мы не хотим вернуться к строгому карантину, чтобы снова остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес сидел по домам... будете сознательны и осторожны".

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 1987 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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