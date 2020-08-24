В Киеве на треть снизился прирост коронавируса

Накануне сообщалось о рекордных 307 случаях коронавируса в столице за сутки, а сегодня сообщается о 209 случаях.

После рекордного суточного прироста коронавируса в Киеве зафиксировано 209 новых случаев заболевания, что на треть меньше, чем днем ранее.

Согласно данным мэра Киева Виталия Кличко, за сутки в столице заболели: 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет, 7 девочек от 1 до 15 лет и 8 мальчиков от 1 года до 11. Заболели в том числе и 7 медиков. Госпитализированы 29 пациентов.

Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян.

На сегодня в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителей Киева.

"Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса - действительно сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользования антисептиком, избежать большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь!" - написал Кличко.

Отметим, после трех дней более 2000 случаев коронавируса, на выходных показатель снизился ниже 2000 , что, в первую очередь, связано с уменьшением проводимых тестов.

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