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В Киеве на треть снизился прирост коронавируса

Комментариев: 1
Накануне сообщалось о рекордных 307 случаях коронавируса в столице за сутки, а сегодня сообщается о 209 случаях.
В Киеве на треть снизился прирост коронавируса
После рекордного суточного прироста коронавируса в Киеве зафиксировано 209 новых случаев заболевания, что на треть меньше, чем днем ранее. 
 
Согласно данным мэра Киева Виталия Кличко, за сутки в столице заболели: 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет, 7 девочек от 1 до 15 лет и 8 мальчиков от 1 года до 11. Заболели в том числе и 7 медиков. Госпитализированы 29 пациентов.
 
Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян.
 
На сегодня в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителей Киева.
 
"Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса - действительно сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользования антисептиком, избежать большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь!" - написал Кличко.
 
Отметим, после трех дней более 2000 случаев коронавируса, на выходных показатель снизился ниже 2000, что, в первую очередь, связано с уменьшением проводимых тестов.
 

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Теги: Киев, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Teetotaler    24.08.2020, 11:25
Оценка:  +1
Teetotaler
То антирекорды по коронавирусу ставим... а теперь вот опять что-то победили?)))
Это в преддверии чего?
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