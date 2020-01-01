Уже более 12 тысяч киевлян заразились COVID-19

Среди заразившихся за минувшие сутки – 15 детей.

За минувшие сутки, 23 августа, в Киеве 209 человек заразились коронавирусом, сообщает мэр Виталий Кличко. Среди них 15 детей.

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Среди заразившихся: 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет, а также 15 детей в возрасте от 1 до 15 лет. Заболели и 7 медиков.

Больше всего заразившихся в Деснянском районе – 39 человек. В Днепровском районе заболели 28 человек, а в Соломенском районе – 26 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса заразились уже 12 023 киевлянина. 3 826 человек сумели побороть этот вирус (из них 60 человек – за прошедшие сутки). 170 киевлян умерли.

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Чаще всего заражаются жители Дарницкого района – 1 955 случаев. На втором месте Деснянский район – 1 488 случаев, а на третьем – Соломенский район – 1 313 случаев. Реже всего в столице заражаются жители Подольского района – 760 случаев.

Напомним, что 22 августа 2020 году в Киеве коронавирусом заразились 307 человек. Это новый антирекорд для украинской столицы и для любого другого города нашей страны.