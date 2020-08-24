Участники марша прорвались под Офис президента

Параллельно на Майдане проходи вече других участников марша.

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Активисты потребовали освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь идет о Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрее Антоненко.