Участники марша прорвались под Офис президента
Представители Национального корпуса силой прорвались через ограждение полиции у Офиса президента.
Участники марша прорвались под Офис президента
© Укринформ
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Участники марша прорвались под Офис президента
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Часть колонны из Марша защитников прорвалась через кордон правоохранителей у Офиса президента, сообщает Klymenko Time.
Параллельно на Майдане проходи вече других участников марша.
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Активисты потребовали освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь идет о Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрее Антоненко.
Как известно, в Марше защитников приняли участие ветераны АТО и ООС, волонтеры и активисты.