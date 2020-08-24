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Участники марша прорвались под Офис президента

Комментариев: 6
Представители Национального корпуса силой прорвались через ограждение полиции у Офиса президента.
Участники марша прорвались под Офис президента
© Укринформ
Фото 1/5
Участники марша прорвались под Офис президента
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Часть колонны из Марша защитников прорвалась через кордон правоохранителей у Офиса президента, сообщает Klymenko Time.
 
Параллельно на Майдане проходи вече других участников марша.

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Активисты потребовали освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь идет о Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрее Антоненко. 

 
 
Как известно, в Марше защитников приняли участие ветераны АТО и ООС, волонтеры и активисты.
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Теги: фото, День Независимости, марш, националисты, Офис президента
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Комментариев (6)
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Свидома-Погань    24.08.2020, 18:32
Оценка:  -21
Свидома-Погань
этих баранов надо из пулеметов косить.
ВолодяГрОЙсман    24.08.2020, 15:14
Оценка:  -22
ВолодяГрОЙсман
Потрох за годы своего правления огромное количество раз уверял всех что те,кто расшатывает ситуацию в Украине-100% агенты Путина.Последние без малого 1,5 года ситуацию расшатывают только он и его придворный Нацкорпус.Поэтому даже и сомнений не может быть на кого именно они горбатятся.
tamarakoren    24.08.2020, 15:26
Оценка:  +1
tamarakoren
Они не расшатывают,а укрепляют.А тот кто расшатывает,боится и Армии и народа. Разберись и мели дурню!
Путин-Xyйло    24.08.2020, 15:42
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Кацапские боты не для того чтобы разбираться!
Komrads    24.08.2020, 16:02
Оценка:  +2
Komrads
Нацкорпус так же ходил и к Порошенко. Так что не надо все валить на Пороха.
Путин-Xyйло    24.08.2020, 14:55
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Нахрена Бубончик прятался? Неуж-то всрлякався? ПриЗеденты которые боятся "свой народ" переезжают на пмж в Ростов!
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