Пьяный майор сбил трех курсанток в Киеве

Инцидент произошел на территории колледжа, куда студентки приехали забрать военную форму перед началом нового учебного года.

Водитель Toyota был задержан на месте ДТП

Водитель Toyota Prius вечером во вторник, 25 августа сбил трех студенток военного колледжа на ул. Зоологической в Киеве. Об этом сообщил паблик ДТП в соцсети.

Инцидент произошел на территории колледжа, куда студентки приехали забрать военную форму перед началом нового учебного года.

За рулем Toyota находился 46-летний майор, который выглядел нетрезвым. Позднее экспертиза подтвердила у него алкогольное опьянение.

Пострадавшим в ДТП 20-23 года, все они получили тяжелые переломы. Две девушки доставлены в военный госпиталь, третья - в реанимацию больницы №17.

"Ее состояние крайне тяжелое, она находится в операционной", - сообщил один из телеграм-каналов со ссылкой на источник в киевском городском департаменте здравоохранения. Отмечалось, что врачи готовятся к ампутации обеих ног пострадавшей.

Виновник ДТП задержан на месте, расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.