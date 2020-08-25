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Пьяный майор сбил трех курсанток в Киеве

Комментариев: 1
Инцидент произошел на территории колледжа, куда студентки приехали забрать военную форму перед началом нового учебного года.
Водитель Toyota был задержан на месте ДТП
Водитель Toyota был задержан на месте ДТП
 
Водитель Toyota Prius вечером во вторник, 25 августа сбил трех студенток военного колледжа на ул. Зоологической в Киеве. Об этом сообщил паблик ДТП в соцсети.
 
 
Инцидент произошел на территории колледжа, куда студентки приехали забрать военную форму перед началом нового учебного года. 
 
За рулем Toyota находился 46-летний майор, который выглядел нетрезвым. Позднее экспертиза подтвердила у него алкогольное опьянение.
 
Пострадавшим в ДТП 20-23 года, все они получили тяжелые переломы. Две девушки доставлены в военный госпиталь, третья - в реанимацию больницы №17.
 
"Ее состояние крайне тяжелое, она находится в операционной", - сообщил один из телеграм-каналов со ссылкой на источник в киевском городском департаменте здравоохранения. Отмечалось, что врачи готовятся к ампутации обеих ног пострадавшей.
 
Виновник ДТП задержан на месте, расследованием инцидента будет заниматься военная прокуратура.
 
 
Как сообщалось ранее, в Киеве мусоровоз переехал женщину с ребенком. Водитель мусоровоза мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.
 
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Теги: Киев, ДТП, военный, пьяный, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    25.08.2020, 22:08
Оценка:  0
Виктор
Если офицер позволял себе пьяным находиться на территории части, значит ему и другим офицерам это позволяет командование части. Стыд и честь это что-то заоблачное, и видимо неуставные категории. Как был бардак в ВС Украины начавшийся при министре обороны Шмарове, так и остался до сих пор.
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