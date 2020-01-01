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В столице иностранец задушил проститутку

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Мужчина, совершивший преступление, пытался сбежать из страны. Он был задержан правоохранителями перед вылетом.
Иностранца вечером задержали в аэропорту
Иностранца вечером задержали в аэропорту
korrespondent

Американец Майк снимал квартиру в Киеве. Прошлой ночью он вызвал к себе проститутку. Ее к мужчине привел сутенер. Об этом, во вторник, 25 августа, на своей странице в Facebook сообщает Киев Оперативный. 

Сообщается, что сутенер, который привел по адрессу проститутку, попытался связаться с ней через некоторое время, однако та не ответила на телефонный звонок. Тогда он решил забрать ее из квартиры. Однако двери ему никто не открыл.

"Сутенер поломал замки в одной из припаркованых машин во дворе, вытащил набор инструментов и начал долбать дверь. Открыть ее не удалось", - говорится в сообщении. 
 
Полицию утром вызвал сосед, когда услышал из-за двери голос иностранца. Тот говорил, что задыхается и ему надо в больницу.  
 
"Приехали хозяева с документами на квартиру и бойцы МЧС вскрыли дверь. Майка увезла скорая. Через час хозяева за диваном обнаружили труп проститутки. Оказалось, что он ее задушил", - пишет Киев Оперативный. 
 
Позже американец сбежал из больницы. Задержать его удалось только в аэропорту. 
 
Уточняется, что убитой проституткой оказалась мать пяти детей. 
 
 
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец 2019 года в Германии было 276 зарегистрированных проституток с украинским гражданством. 

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Теги: Киев, иностранцы, убийство, проститутка
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Источник: korrespondent.net

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