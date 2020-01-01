Нацкорпус и Кива обвинили друг друга в нападении

В Киеве на бульваре Дружбы народов произошел вооруженный конфликт между активистами Нацкорпуса и членами организации Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь".

В центре Киева устроили перестрелку Нацкорпус и члены организации Ильи Кивы "Патриоты – за жизнь" Pavlovky,news

В Киеве на бульваре Дружбы народов возле гостиницы “Дружба” произошел конфликт со стрельбой с участием активистов Нацкорпуса и ветеранов полка "Азов" с одной стороны и членов организации "Патриоты - за жизнь" - с другой. Об этом, во вторник, 25 августа, сообщает Pavlovsky NEWS.

Позже, нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил о нападении на членов организации "Патриоты - за Жизнь" со стороны представителей Национального корпуса.

"Около 15 человек пытались выкрасть регионального руководителя Олега Ширяева, и данная провокация, которая является преступлением, у них провалилась", - сказал Кива.

В то же время в Нацкорпусе заявили, что именно бойцы Кивы напали первыми.

"У "Патриотов за Жизнь" было много оружия, но победить в схватке им не удалось", - заявили представители Нацкорпуса.

В организации уточнили, что задержали двоих нападавших людей Кивы и их передали правоохранительным органам.

В то же время, портал OBOZREVATEL сообщил, ссылаясь на свои источники в полиции, что конфликт произошел из-за парковки автомобиля.

"Предположительно, правоохранители могут открыть уголовное производство по ст. 286 Криминального кодекса Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение”)", - говорится в сообщении.

Ранее Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива заявил, что в офис политсилы в Полтаве бросили гранату. При этом он предположил, что к нападению могут быть причастны националистические организации, поскольку ранее от них неоднократно поступали угрозы.

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