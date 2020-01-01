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Виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении

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В настоящее время подозреваемый госпитализирован в одну из столичных больниц, где находится под охраной.
Сообщено о подозрении водителю автомобиля, который совершил масштабное ДТП в центре Киева
Сообщено о подозрении водителю автомобиля, который совершил масштабное ДТП в центре Киева
Кадр з відео

Виновнику смертельного ДТП на пешеходной зоне Крещатика  сообщили о подозрении после задержания. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Виновнику смертельного ДТП на Майдане Независимости сообщено о подозрении в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК Украины. По согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабное ДТП в центре Киева со смертельным исходом. Сейчас водитель задержан, доставлен в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - указано в сообщении. 

В настоящее время подозреваемый госпитализирован в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Отметим, в результате аварии погибли две женщины 1941 и 1990 года рождения, еще трое человек были госпитализированы. 

Напомним, В Киеве на Майдане Незалежности случилось ДТП с тяжкими последствиями, в результате которого два человека погибли, а еще трое получили телесные повреждения. 

Позже стало известно, что 66-летнего водителя задержали. Он заявил, что потерял сознание, находясь за рулем. Тест драгер не обнаружил у него в организме алкоголя.

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Теги: Киев, ДТП, майдан, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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