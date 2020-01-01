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Коронавирус в Киеве: За сутки динамика заболеваемости не снизилась

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Обновленная статистика за 31 октября.
Больше всего заразилось в Деснянском районе
Больше всего заразилось в Деснянском районе
depositphotos.com

В минувшие сутки, 31 октября, в Киеве подтвердилось наличие COVID-19 у 781 пациента.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По его данным, уменьшения динамики заболеваемости пока не наблюдается.

Так, за сутки заболело:

  • 400 женщин, возрастом от 20 до 85 лет;
  • 324 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;
  • 30 девочек 4-16 лет и 27 мальчиков 1-17 лет.

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Также, в частности, заразилось 38 медиков.  Больше всего инфицированных в Деснянском районе – 131, в Днепровском и Соломенском районах – по 100, в Оболонском районе – 90.

В столичные больницы доставили 62 человека. Остальные находятся дома, на самоизоляции под контролем врачей.

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За прошедший день в Киеве от коронавируса скончалось 23 пациента. Выздоровело 223 заболевших.

В целом с начала эпидемии COVID-19 подхватило        37 549 киевлян. Болезнь побороли 12 862 жителей столицы. За весь период пандемии от коронавируса в Киеве умерло 766 человек.

Напомним, ранее мы писали, что по данным врача, антибиотики могут усложнить лечение коронавируса.

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Теги: коронавирус, столица, Киев, Кличко, заболеваемость, МОЗ
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