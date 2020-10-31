В Киеве сняли, как на машину рухнул строительный кран

Момент падения попал на видео.

Инцидент произошел в Киеве на Позняках. Там на ул. Мишуги свалился строительный кран.

Об этом стало известно из публикации в Facebook на портале «Киев Оперативный». Также в сети появилось видео с места происшествия.

Техника безопасности на стройке есть? Нет, не слышали, - подписали ролик авторы поста.

Читай также: На Днепропетровщине пьяный лихач сбил школьников на зебре

На кадрах видно, что конструкция тяжелой техники упала на припаркованное авто Митсубиши. У машины помята крыша. По предварительным данным очевидцев, никто не пострадал.

В районе ЧП оказалось заблокировано движение. Обстоятельства и подробности выясняются. Известно, что кран был задействован на строительстве жилого комплекса.

Напомним, ранее мы писали, что В Киеве на Майдане Независимости случилось ДТП с тяжкими последствиями, в результате которого два человека погибло, еще трое получило телесные повреждения. Было подозрение, что водитель пьян, но оказалось, что он потерял сознание. Алкоголя в его крови не обнаружили. Автомобилисту сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.