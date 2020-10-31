Смертельное ДТП на Майдане: водителя в суд привезла "скорая"

Подозреваемому избирают меру пресечения, прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Мужчину, которого подозревают в смертельном ДТП на столичном Майдане Независимости доставила в Шевченковский суд "скорая помощь", сообщает УНН.

Отмечается, что подозреваемого доставили в суд после 12.00. Мужчина находится на каталке, на которой его завезли в здание суда.

Сегодня водителю изберут меру пресечения. Прокурор просит содержания под стражей.

Как сообщалось, вчера на Майдане Независимости произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы. Также было опубликовано видео, на котором видно, как неуправляемое авто через оградительные полусферы заехало на тротуар, а позже таранило другой автомобиль. Дальше внедорожник промчался по пешеходной зоне, ступенькам, врезался в толпу пешеходов, а потом протаранил четыре авто. 66-летний водитель заявил, что потерял сознание за рулем. Тест драгер не обнаружил у него в организме алкоголя.

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