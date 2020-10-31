Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смертельное ДТП на Майдане: водителя в суд привезла "скорая"

Комментариев: 2
Подозреваемому избирают меру пресечения, прокуратура настаивает на содержании под стражей.
Подозреваемого в зал суда везли на каталке
Подозреваемого в зал суда везли на каталке
unn.com.ua

Мужчину, которого подозревают в смертельном ДТП на столичном Майдане Независимости доставила в Шевченковский суд "скорая помощь", сообщает УНН.

Отмечается, что подозреваемого доставили в суд после 12.00. Мужчина находится на каталке, на которой его завезли в здание суда.

Сегодня водителю изберут меру пресечения. Прокурор просит содержания под стражей.

 

 

Как сообщалось, вчера на Майдане Независимости произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы. Также было опубликовано видео, на котором видно, как неуправляемое авто через оградительные полусферы заехало на тротуар, а позже таранило другой автомобиль. Дальше внедорожник промчался по пешеходной зоне, ступенькам, врезался в толпу пешеходов, а потом протаранил четыре авто. 66-летний водитель заявил, что потерял сознание за рулем. Тест драгер не обнаружил у него в организме алкоголя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, суд, Майдан Незалежности
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
DrFreeman    31.10.2020, 14:40
Оценка:  +6
DrFreeman
а ведь эта скорая мола бы быть на дежурстве и кому-то действительно помочь((( богатый ублюдок опять откупится от убийства
ВосставшийИзБана    31.10.2020, 15:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если доживет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь