В Киеве упал строительный кран

В результате аварии, проезжая часть оказалась залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль и перегородила дорогу.

В Киеве, на Позняках, упал строительный кран, в результате чего движение на улице Мишуги было ограничено. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева и КГГА.

"Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги перекрыто. Проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Напомним, в сентябре в Харькове перевернулся кран с водителем. Спасатели деблокировали крановщика из смятой кабины.

Ранее в Индии при падении крана погибли 11 человек. Огромный кран рухнул на рабочих, которые принимали участие в его установке и находились неподалеку.

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