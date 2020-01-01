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В Киеве до весны ограничили скорость на части дорог

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Ограничение ввели из-за скользких дорог.
На части улиц вводится ограничение
На части улиц вводится ограничение
fraza.com

С 1 ноября на семи улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км  ч до 1 апреля 2021 года.

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Чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем за скользкой дороги, ограничение максимальной скорости до 50 км / ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
  • вул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади). 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сняли, как на машину рухнул строительный кран.

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Теги: Киев, дорога, ограничение, скорость
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