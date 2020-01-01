В Киеве почти 700 заболевших коронавирусом

689 заболевших, умерли 17 человек.

За прошедшие сутки в Киеве впервые выявлен 689 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также за сутки умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян.

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“На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - говорится в сообщении Кличко.

За сутки заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 289 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 25 медиков.

“В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 59 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели еще 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева“, - добавляет мэр.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117. 88 случаев в Голосеевском районе..

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 за сутки.