В Киеве почти 700 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Киеве впервые выявлен 689 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Также за сутки умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян.
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“На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - говорится в сообщении Кличко.
За сутки заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 289 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяцев до 16 лет и 29 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 25 медиков.
“В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 59 пациентов. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели еще 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева“, - добавляет мэр.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117. 88 случаев в Голосеевском районе..
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 за сутки.
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