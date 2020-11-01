В Киеве перекрыли мост Патона, ищут взрывчатку

Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра 1 ноября.

В Киеве неизвестные сообщили о минировании моста Патона через Днепр. Из-за этого 1 ноября правоохранители перекрыли движение по переправе в обоих направлениях, несмотря на час-пик, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье.

На месте в настоящее время работают взрывотехники и кинологи. Киев оперативный в Facebook опубликовал фото, на котором видно, что движение транспорта по мосту не осуществляется.

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