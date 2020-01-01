В Киеве водитель такси отправил пешехода в больницу
ДТП произошло в Подольском районе столицы. Там автомобилист за рулем Шкоды сбил шедшего по дороге человека.
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Об этом сообщил Киев Оперативный, выложив в соцсетях видео с места.
Уточняется, что пешеход переходил проезжую часть на улице Ужвий. При этом он пытался перебежать дорогу в десяти метрах от зебры, в неустановленном месте.
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В итоге участник дорожного движения попал под колеса машины. Авто, по данным очевидцев, принадлежит службе такси Болт.
На месте работали правоохранители, выясняли обстоятельства. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине авто с пьяным водителем врезалось в дерево, двое погибших.