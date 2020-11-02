Показано видео, как в Киеве на левом берегу пылал автомобиль

Очевидцы говорят, что там это уже вторая машина за месяц.

В Киеве произошел пожар в Дарницком районе. Там, на левом берегу Днепра горело припаркованное авто.

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Об этом сообщил Киев Оперативный в соцсети, разместив видео с места ЧП.

Уточняется, что машина пылала на ул. Юрия Пасхалина, 20. О пострадавших ничего не сообщается. Подозревается поджог.

Интересно, что это уже второе авто за месяц, которое горит именно на этом месте. Может, это не случайность? – отметили авторы поста.

​Напомним, ранее мы писали, что обиженный житель Днепропетровщины воровал и поджигал дома знакомых.

