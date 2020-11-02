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В Киеве водитель избил женщину с детьми

Комментариев: 20
Дорожный инцидент закончился рукоприкладством.
Один из участников инцидента
Один из участников инцидента
кадр из видео

В Киеве водитель ударил женщину с двумя детьми в лицо. В этот момент женщина держала младшего ребенка на руках. Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Киев Информ“.

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Происшествие произошло 1 ноября на Позняках по улице Драгоманова 2Б.

“Мужчина“ на Позняках (Драгоманова 2Б) в 16:30 дня ударил женщину, которая была с двумя детьми, причем одного держала на руках. Все произошло из-за того, что этот водитель на придомовой территории чуть не наехал на молодую женщину. Она ударила по его машине самокатом. Он в ответ вышел и ударил ее в лицо (в этот момент ребенок был на руках)“, - говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах нет момента непосредственного самого происшествия, но есть последствия. На видео у женщины окровавленное лицо и руки, дети плачут от страха.

Полиция пока ничего не сообщает о данном инциденте.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что силовики избили протестующих под Конституционным судом. Пятеро правоохранителей напали на двоих парней и девушку, заявил журналист Руслан Горовой.

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Теги: ДТП, Киев, нападение, ребенок
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Комментариев (20)
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Woodbrother    04.11.2020, 11:12
Оценка:  +10
Woodbrother
Это не водитель, это козел какой то.
джеф    02.11.2020, 19:10
Оценка:  -11
джеф
запрещено мешать движению транспортных средств и создавать помехи;
переход можно начинать только в открытом месте, избегая припаркованных машин;
если нет зебры, то дорогу следует переходить только, если автомобили находятся на достаточном далеком расстоянии.
SergioS    03.11.2020, 18:30
Оценка:  +23
SergioS
Это не проезжая часть, а придомовая территория и пешеходная зона. Так что не надо топить за хама.
Woodbrother    04.11.2020, 11:16
Оценка:  +10
Woodbrother
джеф 02.11.2020, 19:10 Оценка: -11

Вы читать умеете ? Это мудило перло на своей машине на пешеходов в пешеходной зоне двора. Быдло за рулем узрело беззащитную женщину с детьми и решило почесать кулаки. А если бы там вместо женщины стоял мужик крепкий, оно бы нагадило под себя от страха и все.
джеф    02.11.2020, 19:07
Оценка:  -12
джеф
правильно сделал. он "чуть не наехал", но не наехал. она реально испортила имущество водителя. ответственность
в правилах дорожного движения у водителя наступает когда происходит факт дтп. А не "чуть не наехал".
В этом заповеднике понаехавших чертей , каждая вторая клуша кидается под колеса.
Woodbrother    04.11.2020, 11:18
Оценка:  +12
Woodbrother
Джеф - Что бы вы тут трындели, если бы этот быдло за рулем своего тазика вашего ребенка переехало бы у вас во дворе?
pilot62    02.11.2020, 19:01
Оценка:  -12
pilot62
Ключевое слово-ударила самокатом. Была сильная и независимая? Зачем скулить?
Старина_Ник    02.11.2020, 18:11
Оценка:  -8
Старина_Ник
Сходить накуй?
advokit    02.11.2020, 17:36
Оценка:  +19
advokit
Одного поля ягоди!))
pirlo84    02.11.2020, 13:56
Оценка:  -4
pirlo84
Су....аааа ты просто сделал мой день своим комментом ))))))
poputchikkm    02.11.2020, 13:13
Оценка:  -14
poputchikkm
Ну и как должен поступить в такой ситуации водитель?
ВосставшийИзБана    02.11.2020, 13:29
Оценка:  +38
ВосставшийИзБана
Во дворе водитель должен крутить головой на 360 градусов. Во дворе преимущество у пешеходов. А если он дебил, то нужно забрать и права, и машину.
Duster    02.11.2020, 13:31
Оценка:  -27
Duster
1) как водитель средства повышенной опасности в пешеходной зоне не щелкать таблецом
2) в любой похожей ситуации сделать 2 -3 глубоких вдоха носом
3) оценить степень повреждения пластиковым самокатом по своей дагоценной ласточке
4) разрулить по закону, т.к. дамочка далеко с детьми не убежит
Woodbrother    04.11.2020, 11:19
Оценка:  +10
Woodbrother
Ну так и быдло не слишком похоже на бегуна. Его ведь тоже могут найти Да и свой драндулет он во дворе бросает. А во дворе все что угодно может произойти. Все что угодно
Старина_Ник    02.11.2020, 18:12
Оценка:  -1
Старина_Ник
Хмм, пойти поплакаться своей мамочке?
pilot62    02.11.2020, 19:05
Оценка:  -4
pilot62
Ударила самокатом - получила в табло! А чуть не наехал - не считается.
Duster    02.11.2020, 22:49
Оценка:  -22
Duster
Для детей природы:
нарушение п. 26.1 ПДД - считается, что есть АДМИН нарушение
порча имущества (автомобиля) самокатом - считается (если есть), что есть АДМИН нарушение
нанесение телесных повреждений - считается, что есть УГОЛОВНОЕ нарушение
Duster    02.11.2020, 12:51
Оценка:  -28
Duster
очередная звезда ФБ не нашло другого способа прославиться, как ударить женщину в лицо...
таких надо прославлять, раз не нашел другого способа разрулить ситуацию, пусть там и могла быть яжемать изначально излишне агрессивная...
заказчику минусилки - физкульт-ПНХ, заповеднику порохоботяр - привет!
Путин-Xyйло    02.11.2020, 12:59
Оценка:  +34
Путин-Xyйло
Тело конечно мудак, но ты иди с сраку авто-бот.
Duster    02.11.2020, 13:03
Оценка:  -32
Duster
в твою заповедную пусть заказчик входит
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