В Киеве водитель избил женщину с детьми
В Киеве водитель ударил женщину с двумя детьми в лицо. В этот момент женщина держала младшего ребенка на руках. Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Киев Информ“.
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Происшествие произошло 1 ноября на Позняках по улице Драгоманова 2Б.
“Мужчина“ на Позняках (Драгоманова 2Б) в 16:30 дня ударил женщину, которая была с двумя детьми, причем одного держала на руках. Все произошло из-за того, что этот водитель на придомовой территории чуть не наехал на молодую женщину. Она ударила по его машине самокатом. Он в ответ вышел и ударил ее в лицо (в этот момент ребенок был на руках)“, - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах нет момента непосредственного самого происшествия, но есть последствия. На видео у женщины окровавленное лицо и руки, дети плачут от страха.
Полиция пока ничего не сообщает о данном инциденте.
Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что силовики избили протестующих под Конституционным судом. Пятеро правоохранителей напали на двоих парней и девушку, заявил журналист Руслан Горовой.
переход можно начинать только в открытом месте, избегая припаркованных машин;
если нет зебры, то дорогу следует переходить только, если автомобили находятся на достаточном далеком расстоянии.
Вы читать умеете ? Это мудило перло на своей машине на пешеходов в пешеходной зоне двора. Быдло за рулем узрело беззащитную женщину с детьми и решило почесать кулаки. А если бы там вместо женщины стоял мужик крепкий, оно бы нагадило под себя от страха и все.
в правилах дорожного движения у водителя наступает когда происходит факт дтп. А не "чуть не наехал".
В этом заповеднике понаехавших чертей , каждая вторая клуша кидается под колеса.
2) в любой похожей ситуации сделать 2 -3 глубоких вдоха носом
3) оценить степень повреждения пластиковым самокатом по своей дагоценной ласточке
4) разрулить по закону, т.к. дамочка далеко с детьми не убежит
нарушение п. 26.1 ПДД - считается, что есть АДМИН нарушение
порча имущества (автомобиля) самокатом - считается (если есть), что есть АДМИН нарушение
нанесение телесных повреждений - считается, что есть УГОЛОВНОЕ нарушение
таких надо прославлять, раз не нашел другого способа разрулить ситуацию, пусть там и могла быть яжемать изначально излишне агрессивная...
заказчику минусилки - физкульт-ПНХ, заповеднику порохоботяр - привет!