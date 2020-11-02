В Киеве водитель избил женщину с детьми

Дорожный инцидент закончился рукоприкладством.

Один из участников инцидента кадр из видео

В Киеве водитель ударил женщину с двумя детьми в лицо. В этот момент женщина держала младшего ребенка на руках. Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Киев Информ“.

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Происшествие произошло 1 ноября на Позняках по улице Драгоманова 2Б.

“Мужчина“ на Позняках (Драгоманова 2Б) в 16:30 дня ударил женщину, которая была с двумя детьми, причем одного держала на руках. Все произошло из-за того, что этот водитель на придомовой территории чуть не наехал на молодую женщину. Она ударила по его машине самокатом. Он в ответ вышел и ударил ее в лицо (в этот момент ребенок был на руках)“, - говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах нет момента непосредственного самого происшествия, но есть последствия. На видео у женщины окровавленное лицо и руки, дети плачут от страха.

Полиция пока ничего не сообщает о данном инциденте.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что силовики избили протестующих под Конституционным судом. Пятеро правоохранителей напали на двоих парней и девушку, заявил журналист Руслан Горовой.