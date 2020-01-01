Когда введут "локдаун" в Киеве: Отвечает Кличко

Введение жесткого карантина в столице возможно, но только в качестве крайней меры.

Столичные власти прикладывают все силы, чтобы удержать под контролем ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и не вводить строгий карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник, 2 ноября.

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“Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов – тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину“, - подчеркнул мэр столицы.

Кличко также отметил, что в случае ухудшения ситуации городские власти будут вынуждена выполнять решение правительства, если там примут решение о введении суровы карантинных мер.

Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой – понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться. Дети – ходить в школу и садики. Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса, - добавил столичный градоначальник.

Напомним, за сутки в Киеве выявлено 507 новых COVID-случаев. Скончались от болезни 9 человек.