Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе "посадили" на 10 лет

Из-за него погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Голосеевский районный суд Киева признал Антона Жулепу виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Читай также: Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

12 июля 2020 года водитель автомобиля Mercedes-Benz, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на Столичном шоссе не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Tucson. В результате водитель и два пассажира (женщина и маленькая девочка) Tucson погибли на месте. Двух мальчиков отправили в больницу, но один из них умер в машине скорой помощи.

Читай также: Под Киевом пьяный механик СТО устроил аварию на угнанной машине

Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 286 УК Украины. В суде Жулепа свою вину признал полностью. Суд посчитал его вину доказанной и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Это максимальное наказание по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Ранее Антон Желепа в интервью, которое он дал прямо в зале суда, когда ему избирали меру пресечения, признался, что употреблял марихуану.