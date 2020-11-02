Мужчин поймали в лесу, но им удалось убежать.

В Киеве двое мужчин убивали собак “ради мяса“. Подробности сообщили очевидцы. Их слова передаёт “Киев Оперативный“.

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В сообщении указывается, что инцидент произошёл в лесном массиве на микрорайоне Воскресенка. Там местные жители прогуливались по лесу и увидели, как двое мужчин ели собаку.

Во время просмотра ролика можно заметить несколько убитых животных, между которых ходили ещё живые собаки. Последних киевляне убить попросту не успели.

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Когда мужчины увидели очевидцев и то, что их снимают, они сразу же стали собирать вещи и бежать с места происшествия. Один из них уходя заявил оператору, что его попросили убить животных на мясо, мол он ничего сделать не может.

В Сети надеются, что “собакоедов“ могут опознать, чтобы уже с конкретной личностью и видеодоказательствами пользователи могли обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что под Харьков на одном из огородов засняли верблюда, который ел капусту.