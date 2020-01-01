Температура превысила норму на 4,4 градуса.

Октябрь-2020 в Киеве стал самым тёплым за последние 140 лет Центральная геофизическая обсерватории имени Бориса Срезневского / Facebook

Октябрь-2020 в Киеве стал самым тёплым за последние 140 лет. Кроме того, синоптики отмечают рекордную влажность. Подробнее об аномальной погоде рассказали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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В сообщении указывается, что столичные климатологи подвели итоги “бабьего лета“, которое было самым тёплым с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха в октябре 2020 года составила +12,5 градусов по Цельсию. Это на 4,4 градуса выше климатической нормы.

Максимальная температура составляла +22 градуса. Такой показатель зафиксировали 4 октября. Самым холодным днём стало 21 октября. Тогда столбики термометра показали +2,5 градуса.

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Стоит отметить, что в Киеве метеорическое лето длилось до 14 октября. Всего синоптики зарегистрировали 4 температурных рекордов. Также примечательно, что за месяц в столице на проспекте Науки выпал 101 мм осадков. Данный показатель в три раза выше нормы.

Ранее синоптики сообщали, что ноябрь в Украине начнётся с холодов.