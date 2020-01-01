Сообщается, что инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.

На бульваре Леси Украинки в Киеве мужчина захватил кафе. Об этом сообщают “Вартові еспресо“.

Читай также: Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе “посадили“ на 10 лет

Мужчина, по предварительным данным, бывший участник АТО, зашел в помещение вареничной, устроил там со слов свидетелей дебош и сказал, что захватывает помещение. Его уже задержали, он сидит в середине заведения общественного питания и постоянно крестится.

На месте работают патрульные полицейские, спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа.

Читай также: В Киеве водитель избил женщину с детьми

Какие требования выдвигал горе-захватчик, неизвестно.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленником оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители. Параллельно специалисты профильных служб проверяют возможное наличие взрывчатки.

Напомним, в Киеве двое мужчин убивали собак “ради мяса“. Мужчин поймали в лесу, но им удалось убежать.