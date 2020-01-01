Обвиняемый в убийстве семи киевлян предстанет перед судом

Трагедия произошла 22 мая возле ставка.

В Житомирской области прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве 7 киевлян и покушении на убийство их товарища. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По версии досудебного следствия, 22 мая 2020 года между обвиняемым, арендатором ставка, и компанией мужчин, которые отдыхали возле водоема, произошел конфликт. Арендатор ставка из охотничьего ружья застрелил семерых человек. Один отдыхающий сумел убежать.

Потерпевшие – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет. Трое из них служили в Нацгвардии и вернулись на отдых из района ООС.

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В ходе досудебного следствия провели более сотни судебных экспертиз. По их результатам обвиняемый является подсудным, во время совершения преступления алкоголя у него в крови не было.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве отец убил своего 6-летнего сына, а потом поджог квартиру. Это он сделал для того, чтобы скрыть следы преступления.