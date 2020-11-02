В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать ресторан
В Киеве полиция задержала мужчину, угрожавшего подорвать ресторан на Печерске. Об этом сообщает Суспильне в понедельник, 2 ноября.
Как пишет издание, в 17:44 патрульный полицейский сообщил, что правоохранители задержали одного из посетителей заведения - тот дебоширил навеселе.
"Пьяный мужчина, просто дебоширил. Полиция забирает его, пострадавших нет", - сказал патрульный.
На месте присутствовали правоохранители, карета скорой помощи и пожарная машина.
Невідомий чоловік погрожував підірвати вареничну "Катюша" у центрі Києва. Після перевірки інформації з'ясувалося, що у кафе дебоширив один з відвідувачів. Поліція його затримала, постраждалих немає.
Відео: Суспільне/Каріна Бугайченко pic.twitter.com/9mGbG9zQek
Невідомий чоловік погрожував підірвати вареничну "Катюша" у центрі Києва. Після перевірки інформації з'ясувалося, що у кафе дебоширив один з відвідувачів. Поліція його затримала, постраждалих немає.
Напомним, что ранее в Киеве взорвали гранату у офисного здания. Ночью неизвестный взорвал гранату в Оболонском районе столицы. Взрывом повреждены забор и фасад дома.
Также сообщалось, что на Житомирщине прогремел взрыв у офиса кандидата в мэры. В здании гостиницы Коростень находится офис кандидата на должность городского головы Юрия Выговского.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet