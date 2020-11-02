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В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать ресторан

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Злоумышленником оказался один из посетителей заведения. Мужчина был пьян и устроил дебош, его задержала полиция, никто не пострадал.

В Киеве полиция задержала мужчину, угрожавшего подорвать ресторан на Печерске. Об этом сообщает Суспильне в понедельник, 2 ноября.

Как пишет издание, в 17:44 патрульный полицейский сообщил, что правоохранители задержали одного из посетителей заведения - тот дебоширил навеселе.

"Пьяный мужчина, просто дебоширил. Полиция забирает его, пострадавших нет", - сказал патрульный.

На месте присутствовали правоохранители, карета скорой помощи и пожарная машина.

Напомним, что ранее в Киеве взорвали гранату у офисного здания. Ночью неизвестный взорвал гранату в Оболонском районе столицы. Взрывом повреждены забор и фасад дома.

Также сообщалось, что на Житомирщине прогремел взрыв у офиса кандидата в мэры. В здании гостиницы Коростень находится офис кандидата на должность городского головы Юрия Выговского.

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Теги: Киев, полиция, взрыв, ресторан
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Источник: korrespondent.net

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