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В Киеве снизился суточный показатель заболеваемости COVID-19

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При этом зафиксировано меньше выздоровевших пациентов.
Опубликована обновленная статистика заболеваемости коронавирусом к 8 января
Опубликована обновленная статистика заболеваемости коронавирусом к 8 января
t.me/vitaliy_klitschko

За минувшие сутки, 7 января, в Киеве подтвердилось 438 случаев заболевания коронавирусом.

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Об этом в Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Днем ранее инфекция была выявлена у 731 жителя Киева. Таким образом, суточный показатель заболеваемости снизился.

Больше всего заболевших выявлено в Дарницком районе – 131 чел. В Оболонском районе заразилось 73 горожанина, в Деснянском – 58.

В частности, за сутки к утру 8 января COVID-19 подхватило:

  • 238 женщин, возрастом от 20 до 91 года;
  • 179 мужчин, возрастом от 20 до 88 лет;
  • 8 девочек, возрастом от 8 до 17 лет;
  • 13 мальчиков, возрастом от 1 до 17 лет.

Также в том числе заразилось 19 медиков. С осложнениями госпитализированы 42 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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За минувший день коронавирус побороло 126 киевлян. Сутками ранее было зарегистрировано больше выздоровевших – 638. Умерло от COVID-19 за день 11 человек, в предыдущие сутки – 19.

В целом с начала эпидемии в Киеве подтвердилось 116 469 случаев заболевания коронавирусом. При этом 42 336 пациентов выздоровело, 2052 скончалось.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль отреагировал на слухи о подпольной продаже Киеву COVID-вакцины.

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Теги: коронавирус, статистка, заболеваемость, инфекция, Киев, столица
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