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Киевлян предупредили об ограничениях в метро во время локдауна

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На некоторых станциях могут ограничивать при входе.
В метро будут ограничения
В метро будут ограничения
twitter.com/kyivmetroalerts

С 8 по 25 января метро в Киеве будет работать в обычном порядке.

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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Твиттере.

При этом будут действовать ограничения в связи с локдауном. На некоторых станциях могут сократить количество входящих пассажиров.

Это нужно, чтобы избежать скоплений народа. Также такие меры вводят в рамках карантинных мероприятий.  

Как известно, в Украине начался трехнедельный локдаун. Большинство учреждений не работает, торговля происходит с ограничениями. Фитнес-клубы, рестораны, бассейны, кафе, кинотеатры - под запретом. В салон красоты можно прийти по записи.

Ранее мы писали, что украинский гипермаркет торгует на улице и выдает онлайн-заказы на кассе.

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Теги: локдаун, карантин, Киев, столица, метро, ограничения
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