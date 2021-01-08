Киевлян предупредили об ограничениях в метро во время локдауна

На некоторых станциях могут ограничивать при входе.

В метро будут ограничения twitter.com/kyivmetroalerts

С 8 по 25 января метро в Киеве будет работать в обычном порядке.

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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Твиттере.

При этом будут действовать ограничения в связи с локдауном. На некоторых станциях могут сократить количество входящих пассажиров.

Это нужно, чтобы избежать скоплений народа. Также такие меры вводят в рамках карантинных мероприятий.

Как известно, в Украине начался трехнедельный локдаун. Большинство учреждений не работает, торговля происходит с ограничениями. Фитнес-клубы, рестораны, бассейны, кафе, кинотеатры - под запретом. В салон красоты можно прийти по записи.

Шановні пасажири!



З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі.

Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 8, 2021

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