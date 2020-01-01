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Кличко: За сутки в Киеве от коронавируса умерли семеро

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Выздоровели - 142 человека.
Статистика по районам Киева
Статистика по районам Киева
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В Киеве за минувшие сутки зарегистрированы 293 больных коронавирусом. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко в Telegram.

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"Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице 1942 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 649", - пишет Кличко

Статистика по заболевших выглядит так: 
160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет
116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет
5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40053 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 71, в Днепровском - 54 и в Печерском районе - 36 случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве снизился суточный показатель заболеваемости COVID-19.

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Теги: коронавирус, Киев, Кличко
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