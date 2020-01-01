В Киеве выявили только 404 новых случаев COVID-19

Среди заразившихся есть 15 детей и 9 медиков.

За минувшие сутки, 9 января, в Киеве подтвердили 404 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. От осложнений, вызванных вирусом, 10 пациентов умерли.

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Среди заразившихся: 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 15 детей в возрасте от 20 дней до 17 лет. Среди заразившихся есть 9 медиков.

Состояние здоровья 31 больного вызывало особое беспокойство врачей, поэтому их отправили лечиться в больницы. Остальных оставили дома на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Дарницком районе – 185, и в Печерском районе – 85.

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Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 117 217 случаев COVID-19. Выздоровели 43 239 человек (455 – за минувшие сутки), а 2 077 – умерли (10 – за минувшие сутки).

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 января 2021 года было подтверждено 1 115 026 случаев СOVID-19. Выздоровели 791 598 человек, а 19 767 – умерли. Продолжали болеть 303 661 человек.