В Киеве зафиксировали более 400 случаев COVID-19

При этом выздоровели за сутки на полсотни больше киевлян, чем заболели. В то же время скончались десять жителей столицы.

В Киеве больше людей выздоровели от коронавируса, чем заразились International Alert

В Киеве за сутки обнаружили 404 новых случая коронавируса. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье, 10 января.

Таким образом подтвержденных случаев заболевания в Киеве уже 117 217. В то же время выздоровели уже 43 239 киевлян (накануне - 455), а скончались 2077 человек (накануне - 10).

Заболели 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, десять девочек от 20 дней до 17 лет и пять мальчиков от четырех до 11 лет. Заболели также девять медиков.

В больницы Киева доставили 31 пациента, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком - 185, в Печерском - 58 и в Соломенском районе - 42 случая.

Напомним, что в Украине почти сотня COVID-смертей за день. При этом количество украинцев, выздоровевших от коронавируса, больше, чем число заразившихся.

В мире уже свыше 90 млн случаев COVID-19

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