ДТП в Киеве остановило движение трамваев

На улице Николая Закревского микроавтобус столкнулся с городским трамваем. Теперь движение трамваев остановлено в обоих направлениях.

В Киеве произошло столкновение городского трамвая и микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в воскресенье, 10 января.

ДТП случилось на улице Николая Закревского. Теперь движение трамваев там остановлено в обоих направлениях, а движение автомобилей значительно затруднено.

При этом в Киевпастрансе сообщают, что задерживается движение трамваев №33К по ул. Закревского, 20 в направлении ул. Сабурова.

Напомним, что ранее в Одессе в ДТП с пятью авто погибли два человека. На перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской столкнулись пять автомобилей, один из них сгорел.

Также сообщалось, что водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать с его телом, но попал в ДТП. Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.

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