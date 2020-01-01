В Киеве мужчина провалился в глубокий бункер с мусором

Информацию о том, что мужчина попал в бункер и нуждается в помощи, спасателям передал диспетчер Национальной полиции.

Спасатели достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов в Киеве ГСЧС

В Киеве спасатели ГСЧС достали мужчину из бункера твердых бытовых отходов, пострадавший передан медикам. Об этом в воскресенье, 10 января, говорится в сообщении на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Уточняется, что инцидент произошел в Дарницком районе столицы на ул. Коллекторная, 44.

К месту происшествия было направлено дежурное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления.

Прибывшие на место происшествия спасатели, с помощью выдвижной лестницы спустились в бункер. Пострадавшего закрепили на носилках и подняли на поверхность. Мужчину, который все время был в сознании, передали бригаде "скорой".

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сгорел кинотеатр. Вспыхнувший ночью пожар уничтожил здание и мебель внутри на общей площади 60 кв. метра.

Также, в Яремче загорелся отель. Спасатели ликвидировали пожар площадью 250 метров квадратных. Проживающих в отеле людей вывели из здания до приезда пожарных.

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