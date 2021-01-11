COVID: В Киеве продолжают умирать люди

За минувшие сутки от коронавируса погибли 12 человек.

В Киеве 371 случай заражения за сутки Кличко / Телеграм

За прошедшие сутки в столице выявили еще 371 случай коронавируса. Общее число подтвержденных случаев в Киеве уже составило 117 588. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

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Среди заболевших:

202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет

154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет

8 девочек от 1 месяца до 16 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Заболели, в частности, 6 медиков.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 129, в Святошинском и Шевченковском районах - по 45. В Днепровском - 39 случаев.

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Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2089 киевлян.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве назвали цель карантина в январе. В стране ожидается вспышка заболеваемости гриппом.