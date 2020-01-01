В Киеве в Новом году уже произошло 700 случаев домашнего насилия

В КГГГ считают, что всплеска домашнего насилия нет.

С начала 2021 года в Киеве зарегистрировали более 700 обращений в связи с домашним насилием. Полиция получила 629 таких обращений. Об этом рассказала замглавы КГГА Марина Хонда, сообщила пресс-служба КГГА.

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По её словам, за первые 10 дней 2021 года в столице 4 женщины и 4 ребенка оказались в кризисной ситуации, и поэтому им понадобилось временное убежище в "кризисных комнатах". При этом самой старшей женщине было 82 года, а самому младшему ребенку – 3 года.

Марина Хонда считает эти показатели не позитивными, но всплеска домашнего насилия в Киеве во время новогодних праздников по её мнению не произошло.

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Ранее стало известно, что Деснянский районный суд Киева приговорил 50-летнего мужчину к 150 часам общественных работ за систематические оскорбления своей жены. Вначале в отношении него два раза составили административные протоколы, но он продолжал совершать домашнее насилие. Поэтому его привлекли к уголовной ответственности.