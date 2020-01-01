Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве в Новом году уже произошло 700 случаев домашнего насилия

Комментариев: 0
В КГГГ считают, что всплеска домашнего насилия нет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

С начала 2021 года в Киеве зарегистрировали более 700 обращений в связи с домашним насилием. Полиция получила 629 таких обращений. Об этом рассказала замглавы КГГА Марина Хонда, сообщила пресс-служба КГГА.

Читай также: В Украине усилят ответственность за домашнее насилие: Подробности

По её словам, за первые 10 дней 2021 года в столице 4 женщины и 4 ребенка оказались в кризисной ситуации, и поэтому им понадобилось временное убежище в "кризисных комнатах". При этом самой старшей женщине было 82 года, а самому младшему ребенку – 3 года.

Марина Хонда считает эти показатели не позитивными, но всплеска домашнего насилия в Киеве во время новогодних праздников по её мнению не произошло.

Читай также: Депутаты предложили увеличить штрафы за домашнее насилие в сто раз

Ранее стало известно, что Деснянский районный суд Киева приговорил 50-летнего мужчину к 150 часам общественных работ за систематические оскорбления своей жены. Вначале в отношении него два раза составили административные протоколы, но он продолжал совершать домашнее насилие. Поэтому его привлекли к уголовной ответственности.

Поделись:
Теги: Киев, КГГА, домашнее насилие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь