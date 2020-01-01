В Киеве более чем в два раза вырос суточный показатель COVID-смертности

Также выявлено значительно больше заболевших за сутки.

За минувшие сутки, 11 января, в Киеве обнаружено 898 новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил в Телеграмме мэр столицы Виталий Кличко.

Читай также: Врач объяснил, почему скорая долго едет к COVID-больным

Это намного больше, чем днем ранее, когда инфекция была найдена у 371 жителя Киева. Также более чем в два раза вырос суточный показатель смертности.

Так, к утру 12 января в столице зафиксировано 26 летальных случаев из-за осложнений COVID. Накануне, сутками ранее от коронавируса в Киеве скончалось 12 человек.

Больше всего заболевших за минувшие сутки выявлено в Днепровском районе – 197. В Дарницком районе заразился 161 человек, в Святошинском – 112. В больницы госпитализировали 62 пациента, остальные лечатся дома, под присмотром врачей.

Среди инфицированных за сутки – 22 медработника. Также, в частности, по состоянию на утро 12 января, COVID-19 в Киеве выявлен у:

497 женщин, возрастом от 18 до 92 лет;

364 мужчин, возрастом от 18 до 81 года;

17 девочек, возрастом от 2 до 17 лет;

20 мальчиков, возрастом от 2 до 17 лет.

Читай также: Названы регионы Украины с самым высоким уровнем заражения COVID

С начала эпидемии в Киеве заразилось коронавирусом в целом 118 486 человек. За весь период пандемии умерло 2115 киевлян с инфекцией. Выздоровело за все время 43 980 жителей столицы, из них за минувшие сутки – 534 человека.

Напомним, ранее мы писали, что Украина закупит 5 млн доз китайской COVID-вакцины Sinovac Biotech.

